Kinderen openen kermis 12 maart 2018

02u38 0 Mol Kinderburgemeester Yente Van Labeke en de winnares van de tekenwedstrijd Tess Bukenberghs waren zaterdag de koning te rijk. Samen met hun klasgenootjes mochten ze de jaarlijkse kermis openen.

Samen met onder meer schepen van Feestelijkheden Kathleen Deckx knipten ze eerst officieel het lintje door om dan verschillende attracties uit te proberen en daarna te smullen van lekkere smoutebollen. "Leuk dat we dit mochten doen", lachen de twee en hun vele vriendjes en vriendinnetjes.





Nog tot en met dinsdag staan op het Rondplein, de Corbiestraat en de Lakenmakersstraat zo'n 85 foorkramen opgesteld voor de Grote Jaarmarkt. Maandagavond is traditioneel familiedag. Wie die dag naar de kermis komt, krijgt bij de meeste attracties een korting of een extraatje. Vandaag trekt ook 'Kermis en Handicap' naar de Grote Jaarmarkt. "De groep bestaat uit personen met een handicap, hun begeleiders en ouders. Dankzij de vrijwillige inzet van heel wat foorkramers mogen de deelnemers op hun eigen ritme de kermisattracties uitproberen", zegt schepen Kathleen Deckx. Dinsdagvoormiddag is het gezellig rondkuieren op een extra grote Jaarmarkt in de Statiestraat, Kloosterstraat, Voogdijstraat, Laar, Baron van Eetveldeplein, Graaf de Broquevillestraat en Edmond Van Hoofstraat. (VTT)