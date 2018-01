Kinderen leven zich uit in sporthal Den Uyt 02u25 0 Foto Vanderveken Met een duwtje in de rug van papa is rijden op zo'n gekke gocart nog veel leuker.

De sporthal van Den Uyt werd gisteren omgetoverd tot een grote indoor speeltuin. Tientallen kinderen kwamen er de laatste dag van de kerstvakantie al ravottend afsluiten. In de sporthal stond overal sport- en spelmateriaal opgesteld. Ouders konden vanuit de cafetaria of vanop de tribune toekijken of eventueel met de kleinsten mee het terrein op gaan. Op 21 januari volgt nog een tweede editie. Wil je aan deze speeltuin een verjaardagsfeestje koppelen, contacteer dan vooraf de gerante van de cafetaria op 014/33.05.17. (VTT)