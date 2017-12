Kinderen krijgen zingzakken voor Nieuwjaarke Zoete 02u26 0 Foto Vanderveken In Dessel kregen de kinderen hun zingzak op school.

Erfgoedorganisatie Kempisch Erfgoed (k.ERF) wil de traditie van het bedelzingen in ere houden en heeft daarom beslist om alle kinderen van de aangesloten gemeenten Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie een zingzak te overhandigen. Bedelzingen is een traditie waarbij zangers, jong en/of oud, van deur tot deur gaan. Nieuwjaarke Zoete is er daar uiteraard eentje van. "In Meerhout kunnen de kinderen hun zingzak afhalen tijdens Nieuwjaarke Zoete op 31 december", vertelt Annick Van Herp van k.ERF. "Je kan de zak daar krijgen op het gemeentehuis. In Retie en Dessel hebben de leerlingen de zak op school gekregen. In Laakdal en Mol kunnen de zangertjes een zingzak krijgen in de bibliotheek. In Laakdal ook aan het onthaal van het gemeentehuis en in Mol aan het onthaal van 't Getouw. Nieuwjaarke Zoete-zingers van Balen kunnen zich op 31 december tussen 10 en 12 uur laten fotograferen in ruil voor een zingzak aan het standje van KWB Hulsen naast PC Hulsen." In Laakdal vindt het nieuwjaarzingen dit jaar plaats op zaterdag 30 december. In Meerhout en Balen-Hulsen viert men Nieuwjaarke Zoete op zondag 31 december. In Geel besliste de kindergemeenteraad dat Nieuwjaarke Zoete plaatsvindt op 31 december, met lokale afwijkingen op zaterdag 30 december. (VTT/EJM)