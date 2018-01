Kind uit lift bevrijd 02u36 0

De lokale brandweer heeft gistermiddag een kind uit een lift moeten bevrijden in een appartement in de Vredelaan. Het kind was alleen in de lift gekropen nadat het even aan de aandacht van de ouders was ontsnapt. De lift was niet defect, maar het kind was niet in staat om op de knop te duwen die de lift zou openen. (WDH)