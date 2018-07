Kerkgebouw wordt gemeenschapshuis 28 juli 2018

Het gemeentebestuur heeft een omgevingsvergunning afgeleverd voor de herbestemming van het kerkgebouw van Donk naar een gemeenschapshuis.





De plannen omvatten in totaal drie zalen. "Een eerste kleine vergaderruimte komt op de plaats van de zijgang en het huidige kantoor", zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Peter Van Rompaey (CD&V). "De grote centrale ruimte behoudt als belangrijkste zaal de sfeer van het huidige kerkgebouw. De zone van het huidige altaar kan ook gebruikt worden als podium voor toneel of optredens. Een derde zaal wordt gecreëerd met een nieuw volume in de kerk, opgetrokken uit houtskeletbouw. Dit volume komt tussen de ingang en het kerkschip (grote zaal) en krijgt twee verdiepingen. Op het gelijkvloers zal hier een bar, berging en keuken geïnstalleerd worden. " (WDH)