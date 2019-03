KBC-kantoor ontruimd na brandje in kelder Jef Van Nooten

17u22 0 Mol Het bankfiliaal van KBC in de Graaf de Broquevillestraat in het centrum van Mol moest maandagnamiddag ontruimd worden. In de kelder van het bankkantoor was brand ontstaan.

“Waarschijnlijk heeft iemand een sigaret weg gegooid en is die sigaret in het keldergat gevallen. In de kelder lagen bladeren die vuur hebben gevat”, klinkt het bij de brandweer. De brandende bladeren veroorzaakten een rookontwikkeling. Het rookalarm trad in werking waarna het bankkantoor uit voorzorg ontruimd werd. Bij de kelderbrand raakte niemand gewond.