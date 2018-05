Kanaalstraat krijgt veiliger kruispunt met Zuiderring 23 mei 2018

Een aannemer is gisteren gestart met de heraanleg van de Kanaalstraat. Deze werken omvatten de heraanleg van de aansluiting van de Kanaalstraat met de Zuiderring en een nieuwe asfaltlaag voor de volledige Kanaalstraat. "Het wegdek ter hoogte van Transport Gheys bevindt zich in een slechte staat. Het gemeentebestuur maakt van de vernieuwing gebruik om gelijktijdig een herinrichting te realiseren", zegt schepen voor Openbare Werken Hans Schoofs. "Zo willen we het huidige brede verkeersplein versmallen en een betere geleiding voorzien voor alle weggebruikers. Dit betere overzicht moet het vooral voor fietsers veiliger maken. Doorgaand vrachtverkeer wordt ontmoedigd. Ook de waterproblemen bij hevige regenval moeten na de herinrichting opgelost zijn."





Nadat het kruispunt heraangelegd is, krijgt de volledige Kanaalstraat een nieuwe laag asfalt.





"Tijdens de werkzaamheden is de Kanaalstraat doodlopend ter hoogte van de aansluiting met de Zuiderring. De verkeersdienst voorziet een omleiding voor fietsers langs de overzijde van het kanaal. Auto's moeten omrijden via Ginderbuiten, Brandstraat en Sluis." (JVN)