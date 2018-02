Jubileumsubsidie voor fanfare 27 februari 2018

02u41 0

De Koninklijke Fanfare Sint-Jozefsgilde uit Mol-Sluis krijgt van het gemeentebestuur een subsidie van 375 euro. Deze subsidie wordt toegekend omdat de vereniging dit jaar haar 125ste verjaardag viert. "Op basis van het reglement 'subsidie jubilerende vereniging' diende de vereniging een subsidieaanvraag in. Het gemeentebestuur wenst het bestuur en de leden van harte proficiat met deze verjaardag", zegt schepen voor Feestelijkheden Kathleen Deckx. Jarige verenigingen in Mol kunnen een subsidie van 125n 250 of maximum 375 euro aanvragen via de website van de gemeente. "Zo wil het gemeentebestuur graag een bijdrage leveren aan een speciale gebeurtenis die niet onopgemerkt voorbij mag gaan." (JVN)