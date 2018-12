Jubileumeditie van Pennenzakkenrock al bijna volzet Jef Van Nooten

04 december 2018

12u13 0 Mol De 25ste editie van Pennenzakkenrock in Mol belooft snel uitverkocht te zijn. Slechts 70 scholen kunnen er nog bij. “De inschrijvingen lopen zo’n vaart dat het festival al bijna volzet is.”

Pennenzakkenrock is op 27 juni 2019 toe aan de 25ste editie. De interesse om de feesteditie bij te wonen, is groot. Leerlingen en leerkrachten hebben er zin in. De inschrijvingen voor Pennenzakkenrock lopen namelijk als een trein. Ze lopen zelfs zo’n vaart dat het festival bijna volzet is”, zegt Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde voor provinciale domeinen. “Voor de jubileumeditie van Pennenzakkenrock beperken we dit jaar de inschrijvingen. Op die manier wil de organisatie veiligheid, kwaliteit en plezier blijven verzekeren, zodat leerlingen én leerkrachten het einde van het schooljaar op een aangename manier kunnen vieren.”

Door die beperking is er nog slechts plaats voor een 70-tal scholen. Daarna worden inschrijvingen stopgezet. “Met deze feesteditie gaan we eens extra hard uit de bol. Er komt een tweede dj-podium bij op het strand”, besluit De Haes.