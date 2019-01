Jubileumeditie Pennenzakkenrock nu al uitverkocht Toon Verheijen

24 januari 2019

11u22 0 Mol De 25ste editie van Pennenzakkenrock op 27 juni op het Zilvermeer in Mol, is nu al uitverkocht. Meer dan 23.000 leerlingen uit Vlaanderen zullen er een hele dag uit de bol kunnen gaan.

De provincie heeft de inschrijvingsmodule op de website afgesloten. Scholen kunnen zich dus niet meer inschrijven. Voor deze feesteditie van Pennenzakkenrock beperkt de provincie Antwerpen dit jaar de inschrijvingen. “Op die manier wil de organisatie immers veiligheid, kwaliteit en plezier ten volle garanderen, zodat leerlingen én leerkrachten het einde van het schooljaar op een aangename manier kunnen vieren”, zegt deputé Jan De Haes (N-VA).

De provincie belooft wel het nodige spektakel voor deze jubileumeditie. “Pennenzakkenrock bestaat 25 jaar en leerlingen en leerkrachten zullen het geweten hebben”, aldus De Haes nog. “Momenteel wordt er gesleuteld aan een topaffiche, adembenemende randanimatie en een knappe festivalcamping voor de klasjes die meedoen aan het campingfestival. Je zal ook 25 jaar terug in de tijd kunnen reizen via een heuse Wall of Fame.”

Meer info op www.pennenzakkenrock.be