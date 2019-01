Jongeren organiseren wintereditie van Nicaterras Jef Van Nooten

14 januari 2019

De jongeren van het Nicacomité in Mol organiseren vrijdag een wintereditie van het Niccaterras. “Op vrijdag 18 januari toveren de Nicajongeren het Santo Tomásplein aan de Wereldwinkel om tot een gezellig winterterras. Naast warme dranken, fairtrade drankjes, jenever en Flor de Caña kan je er ook smullen van lekkere pannenkoeken. De opbrengst gaat naar projecten in onze zusterstad Santo Tomás in Nicaragua”, vertelt schepen voor Ontwikkelingssamenwerking Hilde Valgaeren. Het evenement start om 17 uur en duurt tot 23.30 uur.