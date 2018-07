Johan Geerts wint vogelpik per fiets 12 juli 2018

Johan Geerts heeft de vogelpikwedstrijd per fiets gewonnen in Mol-Millegem. Het was al de zeventiende keer dat bij café Christiane in de Zwaluwstraat 'Vogelpik per fiets' werd georganiseerd.





Bij de volwassenen scoorde Johan Geerts 466 punten, bijna honderd punten meer dan de tweede in de rangschikking. Bij de kinderen was Tomas Sannen uit Mol-Sluis de beste.





(JVN)