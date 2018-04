Jarige uitbater Jazzoet trakteert op gratis optredens 06 april 2018

02u38 0

Eddy Schellekens, de uitbater van jazz- en bluesclub Jazzoet aan de Molse Rozenberg, viert zijn 65ste verjaardag op een manier die hem op het lijf geschreven is. De bekende cafébaas met Retiese roots zet van vandaag tot zondag telkens steengoede muzikanten en bands op drie podia. "Ik heb zelf nooit tijd gehad om een verjaardag te vieren en om naar feestjes te gaan. Daarom gooi ik nu alle remmen los", zegt Eddy.





Naast de Jazzoet en op de parking van een winkelpand rechtover het café en in een leegstaand winkelpand zullen die dagen bands optreden met allemaal bekenden van Eddy. In een vorig leven, toen hij in Retie 18 jaar de Folia uitbaatte, was Eddy coach van heel wat muzikanten. Velen onder hen hebben het echt wel gemaakt, tot in het buitenland toe. Time = Tijd, Funk Post, Bart Boeckx Trio, Dubble B. Blue, Goosh, Fred & The Outcast, Frank Mercelis en Buzzy Beaz zijn artiesten en groepen die reeds toezegden om gratis te komen optreden voor Eddy en de feestgangers. Ook een aantal dj's, zoals Boer Jan uit Retie, LDD, DZ Slide en Miami Nice zullen er zijn. "Iedereen is welkom natuurlijk. Aan de reacties die we krijgen gaat het storm lopen. We zijn al een week in de weer om de beste cocktails te bereiden die je kan indenken."





De artiesten maar ook zijn vrienden en familie zullen in de watten gelegd worden. Eddy: "Vrienden brachten een geslacht koetje mee uit Bourgondië, voor de barbecue, andere vrienden zijn onderweg vanuit Normandië met zelf gevangen vis en schaaldieren. Het wordt een feest om nooit meer te vergeten!" (EJM)