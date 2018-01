Jakob Smitsmuseum brengt hulde aan mecenas Ronald Luyten 23 januari 2018

02u37 0 Mol Zaterdag vond in het Jakob Smitsmuseum de opening plaats van de huldetentoonstelling van kunsthandelaar Ronald Luyten. De bezieler van de Herentalse Kunstkamer en weldoener van het Jakob Smitsmuseum overleed op 1 mei 2017. Nog tot 5 maart kan je gratis in het museum zijn collectie bekijken

Zijn hele leven lang is Ronald Luyten bezig geweest met beeldende kunst. Door kennis en ervaring ontwikkelde hij een feilloos instinct voor wat mooi én verkoopbaar was. Hij kocht en verkocht, maar verzamelde ook. Met een absolute voorkeur voor Jakob Smits, een Nederlandse kunstschilder die zich op het einde van de 19de eeuw in Mol kwam vestigen. De gehele nalatenschap van Ronald Luyten is naar de vzw 'Vrienden van het Jakob Smitsmuseum' gegaan. Ook zijn Jakob Smitsverzameling: maar liefst 21 werken, waaronder topstukken uit Smits' verschillende stijlperiodes. Daarnaast zijn er uit de collectie van Luyten ook 11 bijzondere werken van de Molse school geselecteerd. De toegang is gratis. Op maandag is het museum gesloten. (WDH)