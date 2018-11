Jagers richten vizier op everzwijnen Twee drukjachten moeten overpopulatie in Postelse bossen oplossen Jef Van Nooten

14 november 2018

11u07 0 Mol Jachtgroepen organiseren zondag een drukjacht om de overpopulatie van everzwijnen in Postel (Mol) terug te dringen. Verwacht wordt dat vele tientallen everzwijnen zullen sneuvelen. Het gemeentebestuur roept automobilisten op om extra voorzichtig te zijn.

De komende weken staan er twee zogenaamde drukjachten op het programma in Postel. Zondag 18 november vindt de eerste drukjacht plaats. Op zaterdag 15 december volgt een tweede drukjacht om de overpopulatie van everzwijnen in Postel terug te dringen.

“De problematiek van de everzwijnen in Postel is niet nieuw. Het everzwijnenbestand in Postel is de afgelopen jaren fors gegroeid. Dit leidt voor de landbouwers regelmatig tot grote schade aan maïsvelden, aardappelvelden, bietenvelden en de grasteelt”, vertelt schepen voor Mobiliteit Paul Vanhoof. De everzwijnen sparen ook de natuurgebieden niet. In deze zones kunnen vennen, natuurpoelen en kwetsbare vegetaties sterk lijden onder de overpopulatie. Daarnaast ontvangt de politie ook regelmatig meldingen van aanrijdingen door auto’s, zeker na en tijdens de periodes van de maïsoogst.”

Hoeveel everzwijnen er precies rondlopen in de Postelse bossen is niet geweten. Er zijn alleen cijfers gekend over het aantal dode everzwijnen. In 2016 stierven 160 everzwijnen in Postel. Dertig van hen overleden na een aanrijding door een auto, de andere 130 sneuvelden tijdens drukjachten. Ondanks die drukjachten in het verleden is het aantal everzwijnen in Mol-Postel weer flink aan het toenemen. Niet verwonderlijk als je weet dat een jonge zeug al snel vijf jongen kan hebben, en dat ook zij zich na één jaar kunnen voortplanten.

De nieuwe drukjachten moeten voorkomen dat het aantal everzwijnen nog verder toeneemt. Op die manier kan nog meer schade vermeden worden. “In samenspraak met alle betrokken partijen – waaronder het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid – werden verschillende acties ondernomen om de problematiek in te dijken”, aldus nog schepen Paul Vanhoof. “Zo werd de jachtwetgeving aangepast. De verschillende jachtgroepen van Postel combineren grotere drijfjachten met kleinere acties om de everzwijnenpopulatie binnen haalbare perken te houden. Naast het jagen nemen de landbouwers en jagers ook preventieve maatregelen om landbouwschade te voorkomen. Zo werden sommige akkers al uitgerust met schrikdraad.”

Tijdens de drukjachten worden de everzwijnen naar bepaalde torens van drie meter hoog gejaagd. De jagers kunnen de everzwijnen dan vanop die torens afschieten.

Om de drukjachten veilig te laten verlopen, roept het gemeentebestuur van Mol op om op zondag 18 november en zaterdag 15 december extra voorzichtig te rijden in Postel. “Zoals voorgaande jaren plaatsen de jagers waarschuwingsborden ter hoogte van de baileybruggen en de brug over de autostrade E34 langs de Reuselseweg”, besluit Vanhoof.