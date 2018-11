Inge Vanhoof wint fotowedstrijd over deelkistjes Jef Van Nooten

19 november 2018

14u38 0

Inge Vanhoof heeft de fotowedstrijd rond de Molse deelkistjes gewonnen. “Met de fotowedstrijd werd het initiatief van de deelkistjes opnieuw in de kijker gezet. Intussen schaften 35 inwoners een deelkistje aan. Ze plaatsen dit kistje voor hun huis om zelfgekweekte groenten en fruit uit eigen tuin te delen met buren en andere geïnteresseerden”, zegt schepen voor Samenlevingsopbouw Tomas Sergooris. Alle inwoners die een deelkistje aanschaften, konden deelnemen aan de fotowedstrijd. “Inge stuurde de meest originele foto in en werd gekroond tot gelukkige winnaar. Zij mocht een mand boordevol lokale producten van ‘De verswinkel’ in ontvangst nemen”, aldus nog Sergooris.