Inbrekers vernielen deuren, maar maken geen buit

25 januari 2019

16u25

Dieven zijn een woning binnen gedrongen in de Hemelrijkstraat in Mol. De daders pleegden de inbraak vrijdag in de loop van de ochtend. De bewoners ontdekten rond 10.40 uur dat de achterdeur was open gebroken. Ook enkele binnendeuren raakten beschadigd bij de inbraak. Op het eerste zicht maakten de dieven geen buit.