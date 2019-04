Inbrekers forceren schuifraam jvn

08 april 2019

18u12 0

Dieven probeerden in de nacht van zondag op maandag in te breken in een huis aan de Hoogstraat in Mol. De bewoners ontdekten maandagochtend rond 6.30 uur dat een schuifraam aan de achterzijde van de woning braaksporen bevatte. Het raam raakte beschadigd, maar de daders zijn de woning niet binnen geraakt.