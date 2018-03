Inbrekers dag na diefstal geklist 09 maart 2018

02u40 0

De politie heeft twee inbrekers opgepakt die verdacht worden van een inbraak in een tuinberging in de Braambessenstraat in Mol. Dieven gingen daar woensdag aan de haal met een koersfiets en een grasmachine. Gisteren werden twee verdachten geklist. Eén van hen wordt vandaag voor de onderzoeksrechter geleid. (JVN)