Inbrekers belanden via gat in muur op toilet 'T PLEINTJE KRIJGT DRIE KEER ONGEWENST BEZOEK IN TWEE MAANDEN WOUTER DEMUYNCK

02u35 0 Vanderveken Uitbater Jos Hooyberghs vermoedt dat het telkens om dezelfde daders gaat. Mol Perswinkel 't Pleintje aan Ginderbroek kreeg in de nacht van zaterdag op zondag ongewenste bezoekers. Ze maakten een gat in de muur en kwamen zo in de toiletruimte terecht. Zij moesten echter al meteen het hazenpad kiezen

aangezien uitbater Jos Hooyberghs net een kijkje kwam. Het is de derde inbraak in twee maanden tijd. "Ik ben het beu", foetert Hooyberghs.





Inbrekers hebben het wel vaker gemunt op 't Pleintje, vertelt uitbater Jos Hooyberghs. "Het is de derde inbraak in twee maanden, maar de jaren daarvoor is dat ook al gebeurd. Het houdt niet op", zucht hij. "Op die twee maanden tijd hebben ze gelukkig maar één keer iets buitgemaakt. Ze zijn toen via het dak binnengedrongen en gingen er met een grote som geld vandoor. Bij de vorige poging tot inbraak hadden ze ook geprobeerd een gat in de muur te maken, maar dat mislukte toen."





Vanderveken De dieven sloegen een gat in de muur...

Huzarenstukje

In de nacht van zaterdag op zondag lukte het dus wel. "Ze maakten een gat dat net groot genoeg was om erdoor te kruipen. Het was niet op dezelfde plek als vorige keer. Dat ze nu op het toilet uitkwamen, was ook totaal niet hun bedoeling, denk ik."





't Pleintje is een rijwoning, waardoor de dieven enkel langs de achterkant van het gebouw een gat in de muur konden maken. Volgens Hooyberghs is het een huzarenstukje om daar te geraken. "Je moet over tal van hekken van buren klimmen. Het materiaal dat ze gebruikten om het gat in de muur te maken, hebben ze volgens mij onderweg nog gestolen uit een tuinhuis."





Vanderveken ... maar kwamen niet in de winkel maar op de wc terecht.

Geen buit

In de krantenwinkel zelf maakten ze uiteindelijk niets buit. Hoe dat komt, is onduidelijk. "Waarschijnlijk zijn ze gevlucht omdat wij toen net in de winkel aankwamen. Helaas heb ik niemand zien weglopen", vertelt Hooyberghs.





Aangezien zijn dagbladhandel wel vaker dieven over de vloer krijgt, heeft Hooyberghs al allerlei maatregelen genomen. "Bij elke poging tot inbraak neem ik bijkomende maatregelen. Het wordt nog veel moeilijker om gaten te maken. Ik zou er graag niet te veel details over vrijgeven, want ik wil niet vertellen hoe ze die muur moeten slopen."





Hooyberghs vermoedt bovendien dat het steeds dezelfde inbrekers zijn die het op zijn dagbladhandel gemunt hebben.





"Ik denk het wel, al kan ik het niet bewijzen. Zoveel inbraken op korte tijd, dat is toch wel opvallend. Ze kennen de weg naar mijn dagbladhandel beter dan de buren."