Inbreker opgepakt 29 januari 2018

De politie heeft vrijdagavond rond middernacht een inbreker opgepakt in de Corbiestraat. De inbreker wilde via een kelder inbreken in een apotheek, maar de man had zich duidelijk van keldergat vergist want hij kwam terecht in een appartementsgebouw. Daar werd hij betrapt door een bewoner. De politie kwam snel ter plaatse en kon de verdachte inrekenen. Het gaat om een 29-jarige man uit Anderlecht. Hij werd voor de onderzoeksrechter geleid. Die bevestigde zijn aanhouding onder elektronisch toezicht. (VTT)