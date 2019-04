Inbraak in woning mislukt Wouter Demuynck

15 april 2019

12u48 0

In de nacht van zondag op maandag, omstreeks 1.30 uur, werd een poging tot inbraak vastgesteld in een woning in de Doornboomstraat in Mol. De daders zijn uiteindelijk niet binnen geraakt, maar hebben wel een raam en deur beschadigd.