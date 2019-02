Inbraak in tuinhuis: dieven stelen tv-toestel JVN

20 februari 2019

10u56 0

Inbrekers hebben het tuinhuis achter een woning in de Molenstraat in Mol open gebroken. De bewoners ontdekten dinsdagavond rond 17.30 uur dat de deur van de tuinberging was geforceerd. De daders gingen onder meer aan de haal met een tv-toestel.