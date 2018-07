Inbraak bij Donk Sport 26 juli 2018

Gisterenvoormiddag omstreeks 11.40 uur werd er bij de lokale politie aangifte gedaan van een inbraak in de kantine van sportvereniging Donk Sport in de Emiel Becquaertlaan. Er werd via het raam ingebroken, maar het is nog onbekend wat men kon buitmaken. Het alarm was gisteren om 1.20 uur afgegaan - er werden toen twee mannen opgemerkt die de vlucht namen. (WDH)