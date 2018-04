In oude klederdracht de fiets op 16 april 2018

30 fietsers hebben gisteren deelgenomen aan The Bristol Bike Ride ter ere van de fietsenfabriek van de gebroeders Huysmans. Vertrek en aankomst was in Mol, waar de Bristol-expo bezocht werd. De deelnemers hadden zich getooid in een zondagspak van een halve eeuw geleden. Ze bezochten in Retie de grootste koerstruitjesverzameling van België, keken naar nooit eerder getoonde foto's van Rik Van Steenbergen in Arendonk en kregen een rondleiding in de sportfietsgroothandel van Guy Peeters in Dessel. The Bristol Retro Bike Ride was een organisatie van Happy Weekends van Retienaar Paul Huysmans. (EJM)