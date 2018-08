Herstellingswerken in Jakob Smitslaan 02 augustus 2018

02u29 0

In de Jakob Smitslaan in Mol wordt midden augustus gestart met plaatselijke herstellingswerken aan fiets- en voetpaden. "Deze herstellingswerken omvatten geen volledige heraanleg. Uitsluitend de stukken met de grootste oneffenheden en verzakte of losliggende tegels worden vernieuwd", zegt schepen voor Openbare Werken Hans Schoofs. "De werken concentreren zich tussen de Doornboomstraat en de Martelarenstraat. Vorig jaar werden de fiets- en voetpaden in de Adolf Reydamslaan al aangepakt." Ter hoogte van de werfzone zal een parkeerverbod van kracht zijn, zodat fietsers via de parkeervakken de werken veilig kunnen passeren. (JVN)