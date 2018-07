Help Brandwonden Kids krijgt cheque van 3.100 euro 13 juli 2018

De vzw Help Brandwonden Kids heeft een cheque van 3.100 euro in ontvangst mogen nemen van N-VA in Mol. De gemeenteraads- en OCMW-raadsleden van N-VA Mol schonken een deel van hun presentiegeld aan de vzw. "We waren als vzw Help Brandwonden Kids aangenaam verrast", zegt voorzitter Peter Van Gompel.





"Recent hebben we mee geïnvesteerd in een preventie-wagen, een aanhangwagen met alle benodigdheden om ter plaatse bij bijvoorbeeld jeugdverenigingen toelichtingen te gaan geven in verband met brandpreventie en de verzorging van brandwonden. Deze schenking zal dus zeker goed besteed worden."





(JVN)