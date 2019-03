Helft meer GAS-boetes in één jaar in politiezone Balen-Dessel-Mol Jef Van Nooten

13 maart 2019

14u09 0 Mol De politie Balen-Dessel-Mol kende vorig jaar een sterke stijging van het aantal GAS-boetes. De meeste GAS-boetes werden uitgedeeld voor het verstoren van de openbare orde.

“In 2018 werden aanzienlijk meer GAS-boetes uitgeschreven dan in 2017”, bevestigt politiecommissaris Robert Lehaen. “De GAS-ambtenaar behandelde in totaal 267 GAS-dossiers in 2018, een stijging van 48 procent ten opzicht van het jaar voordien. Het ‘verstoren van de openbare orde’ is nog steeds veruit de meest voorkomende overtreding, gevolgd door het negeren van aanwijzingsborden of parkeerverbod in natuurgebied, en sluikstorten.”