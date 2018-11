Handtas gestolen uit fietszak JVN

05 november 2018

Dieven hebben zondag een handtas gestolen die opgeborgen zat in een fietszak. De eigenares van de handtas had haar fiets zondagnamiddag geparkeerd aan een woning in de Emiel Becquaertlaan in Mol. Rond 16.30 uur merkte de vrouw dat haar handtas niet meer in de fietszak zat.