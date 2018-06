Gsm-dief uit struiken geplukt 16 juni 2018

De politie in Mol heeft donderdagnamiddag een man opgepakt die verdacht wordt van de diefstal van twee gsm-toestellen. Twee mannen stapten rond 16 uur de Orange Shop aan Laar in Mol binnen. Ze werden betrapt tijdens de diefstal van twee gsm-toestellen en zijn met die buit weggevlucht. Eén persoon, een Roemeen, kon in de buurt uit de struiken worden geplukt door de politie. Hij was niet in het bezit van de gsm's en is na verhoor weer vrijgelaten. De andere verdachte is spoorloos. (JVN)