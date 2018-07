Grote dorpspicknick op kerkplein van Rauw 26 juli 2018

't RAUWfeest organiseert op zondag 19 augustus weer een 'Grote dorpspicknick' op het kerkplein van Rauw. Wil je aanschuiven aan het picknickbuffet, dan moet je ten laatste op 12 augustus inschrijven via https://goo.gl/forms/29RjVqDdW6ldpyNj2. Of haal een inschrijvingsformulier op bij een van de Rauwse handelszaken en deponeer het tijdig in de picknickbrievenbus aan het Hof Van 't Rauw. Betalen doe je op de picknick zelf, je mag ook betalen met vrijetijdscheques. De picknick vindt plaats van 10 tot 14 uur. Breng je zelf je eigen picknickmand en drank mee, dan hoef je uiteraard niet in te schrijven. Voor een volwassene kost het picknickbuffet 8 euro, voor kinderen boven de zes jaar kost het 5 euro. Kinderen onder de zes jaar mogen gratis komen aanschuiven. Pannenkoeken (2 euro) en brood, spek en eieren (3 euro) zijn niet in het buffet inbegrepen.





De organisatoren van de 'Grote dorpspicknick' gaan voor afvalarm. Daarom vragen ze alle picknickers om zelf borden en bestek mee te brengen en terug mee naar huis te nemen. Bij slecht weer wordt er uitgeweken naar de zaal van Hof Van 't Rauw (Kiezelweg 181). (WDH)