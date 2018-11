Groendienst verwijdert bloemen van graven Jef Van Nooten

21 november 2018

De groendienst van de gemeente Mol start op maandag 3 december met de grote jaarlijkse opkuisbeurt van de begraafplaatsen. “Naar aanleiding van Allerheiligen, de dag waarop we onze overledenen herdenken, plaatsten velen onder ons bloemen op de graven. Na een periode van een maand zijn de meeste bloemen verwelkt en staat de begraafplaats er slordig bij”, klinkt het bij de gemeente. “Daarom verwijderen gemeentearbeiders alle verwelkte planten en bloemstukken van de graven. Natuurlijk blijven planten in goede conditie staan. Mensen die absoluut zeker willen zijn dat hun bloemstukken of planten niet worden opgeruimd, vragen we om deze voor 3 december zelf te verwijderen.”