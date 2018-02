Gratis yoganamiddag voor kankerlotgenoten 21 februari 2018

De leerlingen van 6STW van de school Rozenberg in Mol organiseren op donderdag 1 maart een gratis yoganamiddag voor kankerlotgenoten. De yogasessie vindt van 14 uur tot 16 uur plaats in sporthal Den Uyt aan de Rode Kruislaan in Mol. "Deelnemers trekken best comfortabele kleding aan. We sluiten af met een gezellige babbel bij een hapje en een drankje", zegt schepen voor Volksgezondheid Christophe Verdonck. De activiteit is een GIP-project in samenwerking met het Mols comité Kom op tegen Kanker en LotinCo. (JVN)





Inschrijven voor de gratis sessie kan tot 24 februari via sharleen.12@hotmail.com.