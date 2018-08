Gratis verwenactiviteiten voor kankerpatiënten 02 augustus 2018

Het gemeentebestuur van Mol organiseert deze maand twee keer een verwenactiviteit voor mensen met kanker. Zowel op maandag 6 augustus als op maandag 20 augustus kunnen ze zich tussen 9.30 uur en 16.30 uur gratis laten verwennen in het Alegria open huis in 't Getouw. "Een gelaatsverzorging of hand-, voet- of hoofdmassage duurt telkens een half uur. Vooraf of achteraf kan je een tasje koffie of thee drinken in het open huis. De activiteit is gratis, maar vooraf inschrijven (op een concreet uur) is noodzakelijk", zegt schepen voor Volksgezondheid Christophe Verdonck. Ook op 1 en 15 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december zijn er nog verwenactiviteiten voor mensen met kanker gepland. (JVN)