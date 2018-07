Gratis kinderfestival Ketnet Zomertour op Rondplein 28 juli 2018

Op zaterdag 28 juli vindt van 14 tot 18 uur het gratis kinderfestival Ketnet Zomertour plaats op het Rondplein en het Santo Tomásplein. Je kan er op de foto gaan met Ketnet-artiesten, meedoen aan coole spelletjes en genieten van een fantastische show met je favoriete Ketnet-gezichten. Het wordt een spetterende namiddag samen met De KetnetBand, de cast van Ketnet Musical 'Team Up', Ketnet King Size, Kaatje, de Ketnetwrappers Sien & Thomas, Olly Wannabe, Zita Wauter en Nachtwacht.





Naast de optredens kan je je volledig uitleven op de 'Jungle Run' of plaats nemen in de 'Human table soccer'.





De allerkleinsten kunnen terecht in de 'Ketnet Jr.-hoek' om te springen op het Kaatje springkasteel, een foto te nemen bij de Kaatje-bank of te tekenen en knutselen. (WDH)