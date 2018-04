Grafmonumenten Boulevardpark krijgen opfrisbeurt 07 april 2018

In het Boulevardpark in Mol wordt maandag gestart met de renovatie van zes grafmonumenten. Later krijgen ook nog andere monumenten een herstelling.





Bij de aanleg van het Boulevardpark werd een aantal grafmonumenten in de plannen geïntegreerd. "Deze monumenten zijn meer dan de moeite waard om te vrijwaren voor de toekomst. Naast hun bouwkundige waarde zijn ze ook cultuurhistorisch van groot belang", verduidelijkt schepen voor Begraafplaatsen Tessa Knaeps.





In een eerste fase, die maandag start, worden zes grafmonumenten aangepakt. Maar de gemeente heeft al budget voorzien om later dit jaar nog meer monumenten te renoveren. "Er zullen vooral stabiliteitswerken uitgevoerd worden en de monumenten worden grondig gereinigd en hersteld. Het is niet de bedoeling om ontbrekende (bronzen) delen toe te voegen." Het Boulevardpark blijft tijdens de werken open. Bepaalde delen kunnen wel tijdelijk afgesloten zijn voor het publiek. (JVN)