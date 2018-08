GP Limburg eert Eric Geboers DRIE MAANDEN NA TRAGISCHE VERDRINKING MOTORCROSSER JEF VAN NOOTEN & BIRGER VANDAEL

04 augustus 2018

02u30 0 Mol Eric Geboers uit Mol krijgt dit weekend een passend eerbetoon tijdens de GP Limburg. De voormalige wereldkampioen motorcross verdronk drie maanden geleden in de Molse recreatievijver Miramar. 20.000 toeschouwers zullen de Kempenaar morgen herdenken tijdens de GP die hij 10 jaar lang mee organiseerde.

Sinds 6 mei loopt er in de Kempen een sporticoon minder rond. Eric Geboers kwam die dag om het leven nadat hij tijdens een boottocht op de Miramar-vijver in Mol overboord sprong om zijn hondje te redden.





Morgen, zondag, wordt de Kempenaar met een passend eerbetoon herdacht tijdens de GP Limburg in Lommel. Geboers was zelf tien jaar lang één van de drijvende krachten achter die GP, èn hij zou morgen 56 jaar zijn geworden. Reden genoeg voor de organisatoren om de GP van dit jaar volledig in het teken van Eric Geboers te stellen.





Vooral Geboers' bijnaam 'Mister 875' (omdat Eric Geboers de allereerste was die wereldkampioen werd in zowel de 125, 250 als 500cc) zal een belangrijke rol spelen in het eerbetoon. "Al onze medewerkers zullen een T-shirt dragen met daarop het 875-logo van Eric. Ook alle inkombandjes worden voorzien van datzelfde logo", vertelt medeorganisator Jo De Munck. "We hebben trouwens ook de kinderen van Eric, zijn broers en zus en de rest van de familie uitgenodigd. Omdat het zijn verjaardag is, willen we met z'n allen stilstaan bij het verlies. Zondagmiddag zal onze speaker ook een tekst voorlezen. Er is dus niet gewoon een minuut stilte, want dat zou Eric niet gewild hebben. Ook in het programmaboekje brengen we een hommage aan de meervoudig wereldkampioen."





Nooit meer hetzelfde

De organisatoren van de GP Limburg moeten het voortaan dus zonder de hulp van Eric Geboers stellen. Achter de schermen zal de Grand Prix daardoor nooit meer hetzelfde zijn. "Ik herinner hem vooral als iemand die enorm vindingrijk was. Hij was een creatieveling met een eigen, chaotische stijl. Daarmee sloot hij goed bij ons aan. De laatste twee jaar had hij eigenlijk wel wat gas teruggenomen bij de organisatie, maar hij bleef zijn rol spelen", benadrukt Johan Boonen het belang van Geboers. "Dankzij hem kon de cross in Lommel blijven bestaan. Hij bracht de nodige contacten aan, waardoor de tijd van weleer opnieuw herleeft."





Het belang van het circuit voor Geboers bleek de week na zijn overlijden. Toen werd besloten om op het circuit een laatste groet voor het grote publiek te organiseren. Vele fans en sympathisanten daagden toen op. En ook zondag zal blijken dat Mister 875 nog lang niet vergeten is."





Top van motorcross

De GP Limburg brengt een heel weekend lang de internationale top van de motorcross naar ons land. Het is de enige Belgische manche op de kalender. EMX125, EMX250, MX2 en MXGP komen allemaal aan bod tijdens deze tweedaagse.