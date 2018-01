Gemeenteheistraat wordt autovrije straat 31 januari 2018

De aannemer start op maandag 5 februari met fase twee van het project 'Rauw in 't Nieuw'. Daarbij wordt de Gemeenteheistraat aangepakt. De eerste fase was de heraanleg van het Kerkplein. Die werken zijn bijna klaar.





De Gemeenteheistraat wordt heraangelegd tot een verkeersvrije straat. Vanaf de start van de werken zal dat vooral voor de ouders van de kinderen van de school De Zandloper een aanpassing vragen. "Ouders zullen vanaf 5 februari hun kinderen niet meer vlak voor de schoolpoort in de Gemeenteheistraat kunnen afzetten en ophalen", zegt schepen Hans Schoofs. "We vragen de ouders om hun auto te parkeren op het pas aangelegde kerkplein. Via een wandelpaadje langs het kerkhof kunnen de kinderen vervolgens veilig de school bereiken. Ook na de heraanleg zal dat uiteraard zo blijven." Ook het kerkhof is tijdens de werken moeilijker bereikbaar. Bezoekers gaan best via het Kerkplein naar de begraafplaats en niet via de Gemeenteheistraat. (VTT)