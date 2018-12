Gemeente zoekt hulpkerstman Kristof Baelus

01 december 2018

20u58 0 Mol De dienst lokale economie zoekt voor de eindejaarsactie ‘Met de kruiwagen op de markt’ een kerstman die nog vrij is op dinsdagvoormiddag 11 december.

Bedoeling is dat je tussen 10 en 11 uur snoepjes uitdeelt aan de bezoekers van de dinsdagmarkt. Om 11 uur ben je aanwezig bij de trekking van de winnaar van de eindejaarsactie. Na de trekking ga je samen met de winnaar bij de deelnemende marktkramen langs om de winnende marktproducten in de kruiwagen te laden. Je hoeft zelf niet voor een pak te zorgen, achteraf ontvang je een gemeentelijke cadeaubon van 20 euro. Interesse? Contacteer de dienst lokale economie via lokale.economie@gemeentemol.be.