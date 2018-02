Gemeente zoekt foodtrucks 06 februari 2018

De gemeente is op zoek naar uitbaters van foodtrucks die in september willen deelnemen aan het Foodstock Boulevard op 14, 15 en 16 september in de Adolf Reydamslaan. Deelnemers betalen een vast retributiebedrag van 350 euro voor de drie dagen. De toegang voor het publiek is gratis. Inschrijven kan tot en met zondag 18 februari via het e-formulier op www.gemeentemol.be. (VTT)