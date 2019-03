Gemeente wil erkenning als rampgebied: “Schade van storm zo snel mogelijk melden” Jef Van Nooten

14 maart 2019

12u29 0 Mol Inwoners van Mol die op zondag 10 maart schade hebben opgelopen door de storm, moeten dat zo snel mogelijk melden. “Na bundeling van deze gegevens kan het gemeentebestuur een aanvraag indienen om erkend te worden als rampgebied”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Het gemeentebestuur roept inwoners op om eventuele schade van de storm voor 31 maart te melden via de website van de gemeente. “Vermoedelijk hebben tal van inwoners schade opgelopen door de krachtige storm op zondag 10 maart. Als het totale schadebedrag voor onze gemeente voldoende hoog is, kan de Vlaamse regering beslissen dat het om een ‘uitzonderlijke’ situatie ging. In dat geval wordt het rampenfonds ingeschakeld en kunnen bepaalde schadelijders een gedetailleerd dossier indienen”, motiveert Wim Caeyers.

Het gemeentebestuur raadt wel aan om in eerste instantie de eigen verzekering aan te spreken. “Het is nog onzeker of onze gemeente wel een erkenning krijgt. Naast de contactgegevens vraagt het gemeentebestuur bij deze eerste melding ook een schatting van de geleden schade toe te voegen. Voor een eventuele verdere afhandeling van het dossier, is het belangrijk om deze foto’s en alle relevante facturen bij te houden.”