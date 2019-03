Gemeente waarschuwt: “Snoei niet op openbaar domein” Jef Van Nooten

11 maart 2019

08u01 0 Mol Het gemeentebestuur van Mol waarschuwt haar inwoners dat het snoeien van groen en beplanting verboden is op openbaar domein. Wie dat wel doet, riskeert een GAS-boete.

“Het gemeentebestuur staat in voor het snoeien van groen en beplanting op openbaar domein. Het snoeien van laanbomen of groen op pleintjes gebeurt professioneel, met kennis van zaken en in het juiste seizoen”, klinkt het bij de groendienst. “Elke plant of boomsoort moet op de juiste manier gesnoeid worden om te vermijden dat ze beschadigd raken en verzwakken.”

Wanneer bomen of planten beschadigd geraken door verkeerd snoeiwerk, kunnen ze een gevaar vormen bij stormweer. “Inwoners mogen dus in geen geval zelf snoeiwerken uitvoeren aan het openbaar groen. Wanneer dit wel gebeurt, kan er een GAS-boete opgesteld worden. Als er problemen zijn of wanneer inwoners last hebben van hinderlijke begroeiing, kunnen ze dat melden. De groendienst bekijkt elke melding met de nodige aandacht.”

De melding kan je doen via www.gemeentemol.be/meldingen .