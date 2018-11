Gemeente verliest met Mathilde (107) oudste inwoner ooit Jef Van Nooten

08 november 2018

15u07

In woonzorgcentrum Ten Hove in Mol is woensdag Mathilda Cuyvers gestorven. Mathilda werd 107 jaar en was daarmee de oudste inwoner die de gemeente Mol ooit gehad heeft.

“Mathilde is woensdag rustig ingeslapen in het bijzijn van haar familie. We voelen ons vereerd dat deze lieve dame meer dan 25 jaar in ons woonzorgcentrum verbleef en dat we samen haar 107de verjaardag mochten vieren met meer dan tweehonderd kaartjes en honderd zangers", zegt schepen voor Bevolking Wim Caeyers. “De familie benadrukte dat ze hier enorm blij mee was en bedankt iedereen voor het insturen van een kaartje. We wensen de familie veel sterkte toe.”

Mathilde vierde haar 107de verjaardag op 9 augustus. “Een geheim om zo oud te worden? Dat heb ik niet”, liet ze toen ontvallen.