Gemeente remt woningbouw (tijdelijk) af 31 augustus 2018

02u38 0 Mol In Mol staan enkele omvangrijke woonprojecten, zoals de Keirlandse Zillen, op stapel. Volgens een studie leidt dat tot 2022 zelfs tot een woningoverschot. Daarom roept het gemeentebestuur uitbreiding van woongebied tijdelijk een halt toe.

De gemeente Mol wil een te snelle ontwikkeling van woongebieden afremmen en sommige gebieden op termijn zelfs herbestemmen naar een andere functie. Daarvoor wordt een studiebureau onder de arm genomen die een plan voor 'woningbouwprogrammatie' moet opstellen. Dat komt er na een recente woonbehoeftestudie waarbij er tot 2022 een woningoverschot werd berekend. "Op dit moment en in de nabije toekomst worden een aantal erg grote projecten ontwikkeld en gebouwd. We denken in de eerste plaats aan Keirlandse Zillen, met potentieel meer dan 300 woningen", zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening Peter Van Rompaey (CD&V). "Andere sites zijn de Guido Gezellestraat (naast politiekantoor, 90 woningen), de renovatie van de residentiewijk SCK/VITO (100 extra), project Kapel Ezaart (37) en project Vennestraat (51)."





Die projecten waren bij de opmaak van de vorige woonbehoeftestudie in 2012 nog niet voorzien. Met de geactualiseerde cijfers wil het gemeentebestuur de verdere ontwikkeling van onbebouwde binnengebieden in woonzones tot 2022 afremmen. "We leggen op kaart vast waar en hoeveel er voor 2022 nog kan gebouwd worden, waar dat pas na 2022 kan én waar zelfs helemaal nooit", aldus Van Rompaey.





In afwachting van de goedkeuring van het plan in 2019 zal het gemeentebestuur elk groter verkavelingsproject zeer kritisch bekijken. (JVN)