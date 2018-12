Gemeente koopt laatste deel van historische complex De Zwaan Jef Van Nooten

18 december 2018

14u01 0 Mol De gemeente Mol wordt eigenaar van volledige site De Zwaan op de Markt. Het gemeentebestuur betaalt hiervoor 1,143 miljoen euro. “Dankzij deze aankoop besparen we jaarlijks de huurkosten uit”, zegt schepen van Patrimonium Hans Schoofs.

Sommige delen van De Zwaan waren reeds eigendom van de gemeente. Nu ook de delen zijn aangekocht die nog eigendom waren van de Vlaamse overheid, wordt het gemeentebestuur de enige eigenaar van dit historische complex op de Markt. “De laatste aankoop omvat onder andere de vleugel van de Academie voor Beeldende Kunsten langs de Molderdijk, en de verbindingsweg tussen de Molderdijk en de Rivierstraat”, zegt schepen Hans Schoofs.

De Academie voor Beeldende Kunsten is al sinds halfweg de jaren ’90 ondergebracht in De Zwaan. In 2001 investeerde het gemeentebestuur als huurder 2 miljoen euro in een totaalrenovatie van de vleugel langs de Molderdijk. “Dankzij deze investering beschikt de Academie voor Beeldende Kunsten over moderne en voldoende uitgeruste klaslokalen. De beschermde gebouwen op de Markt die eveneens onderdak bieden aan de jeugddienst en de dienst buitenschoolse kinderopvang werden in eigen beheer opgeknapt. Op dat moment was het gemeentebestuur nog huurder van deze gebouwen”, blikt Schoofs terug.

Reeds bij aanvang van de huur sprak de gemeente met de Vlaamse overheid af dat het volledige complex stapsgewijs aangekocht zou worden. Nu is de laatste aankoop afgerond. “Door de aankoop van de volledige site vermijden we een opdeling van dit waardevolle complex met een uniek cultuurhistorisch en architectonisch karakter. Op dit moment staan bepaalde vleugels van het gebouw nog leeg. In 2017 waren stabiliteitswerken noodzakelijk om de veiligheid van een achterliggende middenvleugel te garanderen.”

Het nieuwe gemeentebestuur zal volgend jaar beslissen welke toekomst voor het historische complex is weggelegd. “Zo wordt nagedacht over de mogelijke creatie van een Kunstencampus, waarbij zowel de Academie voor Beeldende voor Kunsten als de Academie voor Muziek en Woord op deze locatie gevestigd worden. Deze optie vraagt echter nog verder onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid”, besluit Schoofs.