Gemeente koopt drie elektrische auto's 04 juli 2018

Het gemeentebestuur van Mol wil dit jaar drie elektrische wagens kopen. De eerste wordt deze week geleverd. "Het gemeentebestuur investeert dit jaar in drie elektrische personenwagens", zegt schepen voor Energie Paul Vanhoof. "Hiermee zetten we de omschakeling naar de vergroening van ons wagenpark verder. Met deze elektrische wagens kiezen we voor 100 procent groen en een grote besparing op onze onderhoudskosten." Eerder kocht het gemeentebestuur van Mol al een aantal wagens op aardgas. "Tussen 2011 en 2016 daalde de CO2-uitstoot van het gemeentelijk wagenpark met meer dan 28 procent. Met deze aankoop verzekeren we een verdere daling", aldus nog Vanhoof. (JVN)