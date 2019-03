Gemeente huldigt Patrick en Boudewijn: ze wonnen medailles op de Special Olympics World Games Jef Van Nooten

25 maart 2019

16u02 0

Het gemeentebestuur van Mol heeft de Molse medaillewinnaars van de Special Olympics World Games in Abu Dhabi in de bloemetjes gezet. “Patrick Timmers won goud op de tien kilometer tijdrijden met de fiets”, zegt Wendy Soeffers, schepen voor personen met een beperking. “Boudewijn Vanderydt haalde brons binnen voor de discipline tafeltennis. Beide Mollenaars zijn bewoners van Den Brand, dat voor opvang en begeleiding zorgt van personen met een beperking. Als gemeentebestuur zijn we bijzonder fier op deze prachtprestaties. We wensen beide atleten van harte proficiat en vooral nog veel plezier bij het sporten.”