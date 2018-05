Gemeente heeft te kort aan gratis huisnummers 29 mei 2018

Eén week nadat de gemeente Mol met een campagne rond zichtbare huisnummers is gestart, reageerden al 800 inwoners. De veel gevraagde huisnummers zijn daardoor al uit voorraad. Inwoners uit Mol die geen duidelijk zichtbaar huisnummer hebben, kunnen er gratis één aanvragen. Op die manier vinden hulpdiensten sneller hun weg. "Ruim 800 inwoners reageerden al op deze oproep. Door de positieve respons op de actie, raken veel gevraagde nummers uit voorraad. Het gemeentebestuur bestelt veel gevraagde huisnummers bij. De bijbestelling neemt echter wat tijd in beslag, waardoor sommige inwoners wat langer moeten wachten voordat het nummer in de brievenbus valt", zegt schepen voor Bevolking Wim Caeyers. "Je hangt het huisnummer bij voorkeur rechts van je voordeur. Als dit niet zichtbaar is op straat, bevestig je een extra nummer aan je brievenbus." Wie ook een gratis huisnummerplaatje wil aanvragen, kan dat doen via www.gemeentemol.be/gratishuisnummer. (JVN)