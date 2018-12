Gemeente geeft ook komende twee jaar gratis opleidingen voor AED-toestellen Jef Van Nooten

04 december 2018

15u08 0 Mol Het gemeentebestuur van Mol verlengt de samenwerkingsovereenkomst met Rode Kruis-Vlaanderen met twee jaar. De gemeente engageert zich daarmee om een ‘Hartveilige gemeente’ te blijven.

De gemeente Mol kreeg op 17 mei 2017 de titel ‘Hartveilige gemeente’. Het gemeentebestuur van Mol wil dat zo behouden. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn het plaatsen van AED-toestellen, en personeel en inwoners leren hoe ze te gebruiken en correct te reanimeren. “Onze gemeente telt heel wat AED-toestellen. Je vindt ze in het station, het Sociaal huis, Ten Hove, op sportsite Den Uyt, in de sporthal van Achterbos en Rauw, Schouwburg Rex en in ’t Getouw. Daarnaast zijn er heel wat sportclubs en verenigingen die een toestel in eigen beheer aankochten”, zegt schepen voor Volksgezondheid Christophe Verdonck. “Al heel wat personeelsleden volgden de opleiding reanimeren en defibrilleren van Rode Kruis-Vlaanderen. Ook onze inwoners kregen al meermaals de kans om een gratis vorming te volgen. Tijdens de opleiding leer je een plotse hartstilstand herkennen en krijg je tips om snel en efficiënt te reageren in een noodsituatie.”

Ook in 2019 en 2020 voorziet het gemeentebestuur de nodige kredieten voor opleidingen van personeel en inwoners.