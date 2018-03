Gemeente bindt strijd aan met blikjes en petflessen 01 maart 2018

De gemeente Mol sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie. Die alliantie verenigt bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en iedere andere organisatie die het zwerfafval beu zijn. De Statiegeldalliantie vraagt concreet aan de regeringen om het statiegeldsysteem op blikjes en plastic flessen in te voeren. "Onze gemeente is in Vlaanderen al jarenlang een voorloper wat betreft zwerfvuilbeleid. In 2014 voerde het gemeentebestuur samen met haar uitgebreide netwerk vrijwillige netheidsverantwoordelijken, een blikjesproject uit. Tijdens dit project werd het aantal blikjes, flacons en brikjes geteld. Deze cijfers vormen vandaag de basis voor de discussies over het invoeren van statiegeld op blikjes en plastic flessen. Het is dan ook een logische stap dat Mol zich aansluit bij de Statiegeldalliantie", zegt schepen voor Milieu Peter Van Rompaey. (JVN)